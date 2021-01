Zasięg samochodów elektrycznych, czyli składowa kilku czynników

Zasięg samochodów elektrycznych to nic innego jak wartość kilometrowa, którą jest w stanie pokonać pojazd zasilany prądem na jednym cyklu ładowania. To istotny czynnik w codziennym użytkowaniu, ponieważ od niego zależy jaką trasę jesteśmy w stanie przejechać w najbardziej optymalnych warunkach, aby nie przejmować się poszukiwaniem pobliskiej ładowarki do auta. Ten wynik jest sumą takich aspektów jak temperatura zewnętrzna, waga pojazdu i jego wyposażenie, prędkość i przyspieszenie, czy też styl jazdy.

Odległość przemierzana przez samochód elektryczny jest zależna od jego wielkości oraz mocy silnika

Wspomniany wcześniej zasięg samochodów elektrycznych może się różnić w zależności od posiadanego auta. Wszystko zależy w główniej mierze od jego gabarytu, a także mocy silnika. Wśród producentów, którzy mogą poszczycić się wynikami najdłuższych tras dominuje firma Tesla, której Model S osiągnął dotychczas rekord 840 kilometrów. W dziesiątce najlepszych aut pod tym względem siedem pierwszych miejsc należy właśnie do wspomnianej Tesli. Miejsca od 8 do 10 zajęły dwie firmy Volkswagen oraz Hyundai, których zasięg samochodów elektrycznych szacuje się na poziomie ok. 500 km.